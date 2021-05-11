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Хранившуюся в Москве панораму обороны Севастополя покажут к концу года

Уцелевшие во время пожара в 1942 году фрагменты панорамы отреставрировали и хотят показать всем желающим.

К декабрю в Севастополе хотят организовать выставку, на которой представят фрагменты панорамы обороны города в 1854 и 1855 годах. Уцелевшие на пожаре в 1942 году фрагменты, которые хранились более полувека в столице России, отреставрировали мастера из Москвы, передает ТАСС.

Панорама обороны города во время Крымской войны была написана Францом Рубо и открылась в Севастополе в 1905 году. Два фрагмента передали в музей «Бородинская битва» в середине 1960-х годов. Реставрацию провели только в конце 2019 года.

Выставку намерены провести в музее, расположенном в бывшем кинотеатре «Украина». Здание, где в настоящее время представлена написанная после завершения войны новая панорама, к этому времени закроют для проведения ремонта.

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