Европейский суд запретил экс-главе Севастополя вести бизнес на Кипре

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О своем финансовом положении Дмитрий Овсянников суду рассказывать не стал.

Бывший севастопольский губернатор Дмитрий Овсянников направил в Европейский суд запросы с просьбой убрать его из списка с санкционными мерами и прекратить действие санкций на период рассмотрения просьбы, выполнив компенсацию судебных издержек. Последние два пункта рассмотрели 5 мая.

Снять санкции Овсянников попросил 20 ноября прошлого года. 19 февраля 2021 года он направил ходатайство с утверждением, что председателю суда нужно временно остановить исполнение касающихся его действий, которые оспариваются, а также приказать оплатить расходы.

В рамках второго ходатайства экс-губернатор отметил, что он ощущает экономические убытки из-за санкций Евросоюза, которые не дают возможности ему заниматься бизнесом на территории европейских стран. Так, ему уже запретили провести регистрацию фирмы на Кипре.

Экс-чиновник заявил, что речь идет не о потенциальном, а о вполне реальном ущербе, который будет иметь место в ближайшие несколько месяцев и может даже увеличиться.

В суде ответили, что нужно было предоставить подтверждающие документы, правдиво описав свое финансовое положение. Это дало бы повод сделать оценку серьезности понесенного ущерба. Овсянников этого не сделал. Бывший губернатор Севастополя не стал указывать ресурсы, которыми распоряжается, вид и цену своего имущества. Единственный документ, который он предоставил в качестве приложения к заявлению о помощи - не датированное сообщение об отказе зарегистрировать его фирму на территории Кипра в связи с санкциями.

Овсянников заявил, что не имеет возможности рассказать о своих финансовых потерях, так как в качестве физлица не ведет бухучет.

Суд сделал вывод о том, что просьбу о временной помощи нужно отклонить из-за отсутствующей срочности. Судебные издержки зарезервируют до того времени, как будет принято решение в рамках основного ходатайства о снятии санкций как таковых.

Дмитрий Овсянников возглавлял исполнительную власть Севастополя в 2017-2919 годах. Во время его правления в городе совершили многочисленные коррупционные преступления, относительно которых продолжает появляться новая информация. Одно из наиболее громких преступлений - хищение двух миллиардов рублей подрядчиком строительства очистных в Севастополе. Экс-гендиректор питерской фирмы «Биотехпрогресс» как-то смог договориться с и.о. главы отдела капитального строительства Севастополя Александром Антюфеевым о подписании допсоглашения для исключения сопровождения казначейством. За превышение полномочий чиновник получил семь лет колонии, но существует мнение, что основным бенефициаром финансовых средств на самом деле был не он.

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