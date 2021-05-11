Электричка сбила пенсионера в Симферополе

Электропоезд, следовавший по маршруту Симферополь – Джанкой, сбил пенсионера в крымской столице.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Поступило сообщение от дежурного по станции Симферополь о том, что на перегоне станций Симферополь-грузовой – Симферополь электропоездом сбит мужчина, – говорится в сообщении. – На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа крымского ЛУ МВД России на транспорте и карета скорой медицинской помощи».

Медики констатировали смерть 79-летнего мужчины. «Установлено, что машинист электропоезда сообщением Симферополь – Джанкой применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако наезда избежать не удалось», – уточнили правоохранители.

Транспортные полицейские проводят проверку. Результаты предварительного расследования будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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