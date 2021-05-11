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Бизнес

Эксперт оценил влияние майских праздников на экономику Крыма

11:07 вторник, 11 мая 2021
Эксперт оценил влияние майских праздников на экономику Крыма

фото © Новости Крыма

На первый взгляд, сокращение числа рабочих дней в мае на треть выглядит внушительно. Однако на экономику Крыма это практически не повлияет. Напротив, затяжные выходные могут пополнить бюджет.

Об этом рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Виктор Реутов.

Кардинальных изменений не будет. Незначительные потери может понести частный бизнес. Но вместе с тем полуостров ожидает немалый приток туристов.

«Возможно, выходные сделают для экономики Крыма больше, чем их отсутствие — за счет отдыхающих», — сказал наш собеседник.

Кроме того, нерабочие дни не снизят потребление товаров и услуг. А производства непрерывного цикла продолжат свою работу.

Как сообщалось, президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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