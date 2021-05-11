Двадцать человек пострадали в ДТП на выходных в Севастополе

фото © Автопартнёр. Севастополь. Крым

В течение праздничных выходных на дорогах Севастополя произошло 19 ДТП, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших были 8 детей возрастом до 16 лет: 6 пешеходов и 2 юных пассажира, сообщает УМВД России по городу Севастополю.

Кроме того сотрудники ГИБДД обнаружили на дорогах 39 нетрезвых водителей (8 из них - повторно, им теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет), 36 - выехавших на встречку и 68 – нарушивших правила проезда пешеходных переходов.

К счастью, в Севастополе не случилось аварий со смертельным исходом.

Напомним, серьезная авария вечером 9 мая произошла на проспекте Победы. По словам очевидцев, в результате столкновения двух автомобилей медицинская помощь понадобилась беременной женщине, находившейся за рулем одной из машин.

Сейчас через социальные сети разыскивают свидетелей данного ДТП, а также вторую женщину-водителя. По словам автора записи, она скрылась с места аварии, бросив свое авто.

В тексте использованы материалы: Форпост

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