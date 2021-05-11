Власть
Аксенов угрожает местным чиновникам
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов планирует в ближайшее время визиты в регионы для проверки выполнения поручений по благоустройству, ремонту дорог и ситуации с аварийным жильем.
Об этом глава РК написал на своей странице в соцсети.
Такое решение принято после совещания с главами администраций муниципальных образований республики.
«В ближайшее время начну посещать каждый без исключения регион, где, по примеру Симферополя, пообщаюсь с людьми и своими глазами посмотрю на то, как выполняются поручения, в том числе по озеленению, благоустройству, выявлению аварийного жилого фонда и многие другие. Помимо прочего, будет понятно, насколько активно местные власти принимают участие в жизни своих горожан», - написал Аксенов.
Он добавил, что также будет уделено внимание вопросам, связанным с самовольной застройкой (в том числе и на побережье), санитарной очистке территорий, работе транспорта и т.п.
При этом Аксенов подчеркнул, что главы администраций должны быть «готовы ответить на все вопросы по работе в этой части».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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