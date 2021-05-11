Аксенов решил, что Крым побил все возможные рекорды по майским туристам

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Более полумиллиона туристов посетили Крымский полуостров за майские праздники.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что объем турпотока «стал рекордным за весь постсоветский период».

Уточняется, что большая часть гостей прибыла на полуостров автомобильным транспортом. Доля автотуристов в этом году составила 75% от прибывших, что на 19% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% - ж/д транспортом, менее 1% - через границу с Украиной, приводит статистику министерство курортов и туризма РК. В период майских праздников туристов принимали около 700 официально зарегистрированных средств размещения.

«Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 70%, в отдельных регионах этот показатель превышал 80-85%. При этом пятизвездочные отели в среднем были загружены на 95%, отели 4 звезды – на 90%, 3 звезды – на более чем 75%», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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