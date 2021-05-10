Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +14
море +14

Водный кризис

Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил

09:31 понедельник, 10 мая 2021
Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил

фото © ria.ru

Запасов воды на полуострове в последнее время на самом деле стало несколько больше, однако переломный момент так и не наступил.

Об этом сказал специалист Мирового центра данных по геоинформатике Сергей Гапон.

«За последние две недели, действительно, по всем водохранилищам наблюдается улучшение ситуации, площадь зеркала в них увеличивается. Особенно это характерно для крупных водохранилищ, в том числе и Чернореченского. Больше всех в процентном соотношении наполнилось Белогорское, и его нынешний объем даже превышает тот, который мы наблюдали в 2020 году. Однако, если сравнивать состояние большинства водохранилищ с положением дел в 2020-м, то все же практически для всех из них площадь зеркала меньше, чем год назад», – отметил он.

По словам специалиста, хуже всего ситуация в Симферопольском водохранилище.

«По процентному соотношению за последние две недели воды сюда набралось меньше всего по сравнению с другими. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, она самая неблагополучная, так как воды в 2021-м все-таки намного меньше», – добавил он.

По мнению Сергея Гапона, такая ситуация связана с тем, что осадки этой весной выпадали в Крыму неравномерно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Фонд капремонта Крыма ищет помощника по выбиванию долгов. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым пытается найти помощника по выбиванию долгов, но пока безрезультатно.

Севастопольский музей планирует установку турникетов на Малаховом кургане. На входной группе у памятника «Ворота-пропилеи» должны появиться 6 турникетов с рамками.

Где и когда в Симферополе на день отключат воду: список районов. В нескольких районах Симферополя отключат подачу холодной воды в жилые дома в выходные 8 и 9 мая, а также во вторник 11 мая.

В Крыму пообещали отремонтировать Альминское водохранилище. На Альминском водохранилище в течение года должны пройти ремонтные работы, документ о назначении подрядчика опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Коронавирус в Крыму
После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом

После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом

За 9 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 10 мая

Какой сегодня праздник 10 мая фото

Сегодня, 10 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Курортный сезон
Когда у берегов полуострова прогреется морская вода

Когда у берегов полуострова прогреется морская вода

В этом году на полуостров весна пришла с опозданием — апрель выдался довольно прохладным и даже снежным.

Странности
В России в День Победы сожгли ресторан «Берлин»

В России в День Победы сожгли ресторан «Берлин»

В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в ресторане «Берлин».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации