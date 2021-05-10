Происшествия
За неделю в Севастополе обнаружили 145 боеприпасов времен Второй мировой войны
В Севастополе с 1 по 8 мая спасатели обнаружили 145 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба местного управления МЧС.
Отмечается, что в их числе – 22 артснаряда, 56 минометных мин, 22 гранаты, две авиабомбы весом 50 килограммов каждая.
В частности, 4 мая в Балаклавском районе на территории зеленого массива Мекензиевского лесничества было обнаружено значительное скопление боеприпасов: 8 артснарядов, 25 минометных мин, 14 ручных гранат и еще более трех десятков иных взрывоопасных находок – всего 79 единиц, добавили в пресс-служе.
Кроме этого, в Балаклавском районе на минувшей неделе на открытой территории были замечены 5 артснарядов и 5 тротиловых шашек, ручная граната, минометная мина, взрыватель и две авиабомбы производства Германии – SC-50.
Всего с начала 2021 года в Севастополе было обнаружено 720 боеприпасов времен второй мировой войны, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года, добавили в пресс-службе.
В марте в Севастополе на Мекензиевых горах в районе полигона твердых бытовых отходов нашли и уничтожили несколько взрывоопасных предметов.
Напомним, в январе в Севастополе нашли более 100 боеприпасов времен Второй мировой войны.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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