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Военный корабль Украины попытался прорваться в закрытую зону у Крыма
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Украинский военный корабль проводил совместные маневры с кораблем береговой охраны ВМС США в Черном море.
Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Инцидент случился в минувшую субботу.
Отмечается, что вместе с украинским кораблем действовал и американский корабль береговой охраны «Гамильтон» - они вместе проводили учения в Черном море. Украинская сторона при этом подтвердила, что проводила маневры в Черном море, но формально свое наличие в этой зоне не признала.
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
ВМС США задержали судно с российским оружием. Американский ракетный крейсер USS Monterey задержал в Аравийском море корабль без опознавательных знаков с партией оружия.
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В Севастополе военные корабли режут прямо на пляжах. Жители Казачьей бухты просят городские власти остановить незаконную, по их мнению, утилизацию военных кораблей на побережье и в акватории бухты, передает НТС.
Военный корабль Украины попытался прорваться в закрытую зону у Крыма
Украинский военный корабль проводил совместные маневры с кораблем береговой охраны ВМС США в Черном море.
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