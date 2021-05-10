Военный корабль Украины попытался прорваться в закрытую зону у Крыма

фото © zn.ua

Украинский военный корабль проводил совместные маневры с кораблем береговой охраны ВМС США в Черном море.

Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Инцидент случился в минувшую субботу.

Отмечается, что вместе с украинским кораблем действовал и американский корабль береговой охраны «Гамильтон» - они вместе проводили учения в Черном море. Украинская сторона при этом подтвердила, что проводила маневры в Черном море, но формально свое наличие в этой зоне не признала.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

ВМС США задержали судно с российским оружием. Американский ракетный крейсер USS Monterey задержал в Аравийском море корабль без опознавательных знаков с партией оружия.

Военнослужащий в Крыму, вымогавший у сослуживцев деньги, получил реальный срок. Военнослужащий по контракту осужден к двум с половиной годам лишения свободы за вымогательство. После вступления в законную силу приговора Крымского гарнизонного военного суда виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Военные в Севастополе получили на 20 лет часть акватории Черного моря. Участок Камышовой бухты в Севастополе передан российским военным в пользование на 20 лет.

В Севастополе военные корабли режут прямо на пляжах. Жители Казачьей бухты просят городские власти остановить незаконную, по их мнению, утилизацию военных кораблей на побережье и в акватории бухты, передает НТС.