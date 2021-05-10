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Власть

Власти России отменили проектирование городской электрички в Севастополе

13:43 понедельник, 10 мая 2021
Севастополь
Власти России отменили проектирование городской электрички в Севастополе

фото © Новости Крыма

На совещании с вице-премьером решили, что техзадание необходимо изменить.

После визита в Севастополь вице-премьера Марата Хуснуллина конкурс на проектирование объектов городской электрички отменили.

В докладной записке на имя исполняющего обязанности директора «Крымской железной дороги» говорится, что в связи с решениями, принятыми на совещании с Хуснуллиным, необходимо «привести в соответствие техническое задание по процедуре закупок».

При этом подчеркивается, что внести изменения в существующую процедуру уже нельзя, поэтому ее нужно отменить. Как сильно будет изменено техзадание и каким образом это отразится на сроках проектирования – неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что объекты городской электрички будут построены в рамках ФЦП.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты сообщили, где ограничат движение 9 мая. В Ялте 9 мая с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Войкова (со стороны ул. Садовой и ул. Халтурина) и Леси Украинки.

В Симферополе ограничат движение транспорта в поминальные дни. Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств 9 мая с 07:00 до 16:00 на улице Куйбышева (участок от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу).

В центре Севастополя стало еще меньше парковок. В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.

Дорога в Крым «вылетает» в копеечку. Выжать максимум прибыли из туристов, желающих попасть в Крым, пытаются не только местные отельеры, но и авиаперевозчики.

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