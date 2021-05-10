Власти России отменили проектирование городской электрички в Севастополе

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На совещании с вице-премьером решили, что техзадание необходимо изменить.

После визита в Севастополь вице-премьера Марата Хуснуллина конкурс на проектирование объектов городской электрички отменили.

В докладной записке на имя исполняющего обязанности директора «Крымской железной дороги» говорится, что в связи с решениями, принятыми на совещании с Хуснуллиным, необходимо «привести в соответствие техническое задание по процедуре закупок».

При этом подчеркивается, что внести изменения в существующую процедуру уже нельзя, поэтому ее нужно отменить. Как сильно будет изменено техзадание и каким образом это отразится на сроках проектирования – неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что объекты городской электрички будут построены в рамках ФЦП.

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