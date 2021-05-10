Власть
Власти России отменили проектирование городской электрички в Севастополе
фото © Новости Крыма
На совещании с вице-премьером решили, что техзадание необходимо изменить.
После визита в Севастополь вице-премьера Марата Хуснуллина конкурс на проектирование объектов городской электрички отменили.
В докладной записке на имя исполняющего обязанности директора «Крымской железной дороги» говорится, что в связи с решениями, принятыми на совещании с Хуснуллиным, необходимо «привести в соответствие техническое задание по процедуре закупок».
При этом подчеркивается, что внести изменения в существующую процедуру уже нельзя, поэтому ее нужно отменить. Как сильно будет изменено техзадание и каким образом это отразится на сроках проектирования – неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что объекты городской электрички будут построены в рамках ФЦП.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты сообщили, где ограничат движение 9 мая. В Ялте 9 мая с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Войкова (со стороны ул. Садовой и ул. Халтурина) и Леси Украинки.
В Симферополе ограничат движение транспорта в поминальные дни. Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств 9 мая с 07:00 до 16:00 на улице Куйбышева (участок от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу).
В центре Севастополя стало еще меньше парковок. В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.
Дорога в Крым «вылетает» в копеечку. Выжать максимум прибыли из туристов, желающих попасть в Крым, пытаются не только местные отельеры, но и авиаперевозчики.
После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом
За 9 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 10 мая фото
Сегодня, 10 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.
7 мая
Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил
Запасов воды на полуострове в последнее время на самом деле стало несколько больше, однако переломный момент так и не наступил.