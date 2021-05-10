В зооуголке Симферополя появились африканские львята

В симферопольском зооуголке поселили пару африканских львят, сообщают в пресс-службе городского предприятия «Парки столицы».

«Львята Симба и Белла были приобретены в одном из зоопарков на материковой части России. Львята прибыли в зооуголок один за другим, с разницей в месяц. Таким образом, у Симбы только-только начался период адаптации», – говорится в информации.

Сообщается, что второго львенка посетители зооуголка уже могут увидетьв центральном вольере.

«Оба львенка прекрасно себя чувствуют. Белла уже стала любимицей всех работников зооуголка своим природным величием и обаянием она приводит в восторг всех вокруг», – отмечает администрация зооуголка.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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