Общество
В зооуголке Симферополя появились африканские львята
В симферопольском зооуголке поселили пару африканских львят, сообщают в пресс-службе городского предприятия «Парки столицы».
«Львята Симба и Белла были приобретены в одном из зоопарков на материковой части России. Львята прибыли в зооуголок один за другим, с разницей в месяц. Таким образом, у Симбы только-только начался период адаптации», – говорится в информации.
Сообщается, что второго львенка посетители зооуголка уже могут увидетьв центральном вольере.
«Оба львенка прекрасно себя чувствуют. Белла уже стала любимицей всех работников зооуголка своим природным величием и обаянием она приводит в восторг всех вокруг», – отмечает администрация зооуголка.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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