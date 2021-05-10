В Симферополе ссора одноклассников закончилась поножовщиной

В Симферополе в результате конфликта между одноклассниками подросток получил ножевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю.

На данный момент силовикам удалось установить всех участников конфликта. В ведомстве уточнили, что юноша, получивший ножевое ранение, сейчас идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родственники пострадавшего ищут свидетелей нападения. По их словам, нападавших было трое. Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома по улице Тренева.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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