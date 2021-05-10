В Симферополе псих-рецидивист топором проломил череп женщине

В Симферополе задержали психически нездорового местного жителя, который в пьяной ссоре напал с топором на свою знакомую.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть из больницы, куда с открытой черепно-мозговой травмой попала пострадавшая.Сотрудники следственно-оперативной группы задержали 36-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете у врача-психиатра. По словам задержанного, между ним его знакомой произошел конфликт во время совместного распития спиртного, после чего мужчина схватил топор и нанес женщине три удара по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы. На время предварительного следствия его поместили в закрытое отделение больницы с. Строгоновка Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители Ставрополья под видом коммунальщиков обворовывали севастопольцев. Севастопольские полицейские задержали трех жителей Ставропольского края, которые совершили не менее трех квартирных краж в городе под видом сотрудников коммунальных служб.

В Крыму поймали сбежавшего из Волгограда осужденного педофила. В Симферополе сотрудники УФСИН задержали осужденного за педофилию, который ранее сбежал из больницы в Волгограде.

В Феодосии мебельщик обманул клиентов на 100 тысяч рублей. Пожилая жительница Феодосии написала заявление в полицию о том, молодой человек под предлогом изготовления мебели взял у нее 10 тысяч рублей, но работу так и не выполнил.

Крымчанка вытащила из кармана инвалида по зрению деньги и карту банка. Крымчанку подозревают в краже наличных и банковской карты у инвалида по зрению.