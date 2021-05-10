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Происшествия

В Симферополе псих-рецидивист топором проломил череп женщине

09:55 понедельник, 10 мая 2021
Симферополь

В Симферополе задержали психически нездорового местного жителя, который в пьяной ссоре напал с топором на свою знакомую.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть из больницы, куда с открытой черепно-мозговой травмой попала пострадавшая.Сотрудники следственно-оперативной группы задержали 36-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете у врача-психиатра. По словам задержанного, между ним его знакомой произошел конфликт во время совместного распития спиртного, после чего мужчина схватил топор и нанес женщине три удара по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы. На время предварительного следствия его поместили в закрытое отделение больницы с. Строгоновка Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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