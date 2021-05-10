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Происшествия

В Симферополе ограбили сеть спортивных магазинов

08:55 понедельник, 10 мая 2021
Симферополь

Сотрудники МВД Симферополя задержали подозреваемых в совершении краж их сетевых спортивных магазинов.

Ими оказались 42-летний мужчина, который временно проживал в Симферополе и 43-летняя жительница Севастополя. В ходе обысков по месту жительства была обнаружена часть похищенного ими имущества.

Ранее представители сетевых спортивных магазинов обратились в полицию с заявлением о краже одежды. В одном случае ущерб оценивается в 65 000 рублей, во втором – в 15 000 рублей, сообщает МВД Крым

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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