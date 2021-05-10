Происшествия
В Симферополе ограбили сеть спортивных магазинов
Сотрудники МВД Симферополя задержали подозреваемых в совершении краж их сетевых спортивных магазинов.
Ими оказались 42-летний мужчина, который временно проживал в Симферополе и 43-летняя жительница Севастополя. В ходе обысков по месту жительства была обнаружена часть похищенного ими имущества.
Ранее представители сетевых спортивных магазинов обратились в полицию с заявлением о краже одежды. В одном случае ущерб оценивается в 65 000 рублей, во втором – в 15 000 рублей, сообщает МВД Крым
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму поймали сбежавшего из Волгограда осужденного педофила. В Симферополе сотрудники УФСИН задержали осужденного за педофилию, который ранее сбежал из больницы в Волгограде.
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Крымчанка вытащила из кармана инвалида по зрению деньги и карту банка. Крымчанку подозревают в краже наличных и банковской карты у инвалида по зрению.
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