В Севастополе автоледи развернула машину с беременной женщиной и врезалась в столб

фото © Автопартнёр. Севастополь. Крым

Серьезное ДТП случилось в Севастополе.

Как сообщает очевидец в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым» Вконтакте, оно произошло около половины девятого вечера на проспекте Победы.

В итоге автомобиль врезался в столб, попутно ударом развернув поперек дороги другую машину.

Человек, назвавшийся очевидцем, так описал произошедшее:

«Тот «Опель», что припарковался в столбе, летел сверху проспекта Победы километров так 100+, попутно сигналив и чуть не сбив даму с коляской на пешеходном переходе, решил забрать с собой маленького собрата, «удачно» дав ему в бочину. За рулем данного устройства была дама, которая после момента аварии вышла шатаясь и начала пинать свою машину. Обидно, так как за рулем другого опеля беременная девочка, которая даже не поняла, что произошло. Я вызывал скорую».

По словам мужчины, беременная женщина жаловалась на ноги – ею занялись врачи скорой, приехавшие буквально через четыре минуты.

Отметим, это версия очевидцев. Официальная информация о произошедшем будет известна позже.

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