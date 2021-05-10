Власть
В Крыму на этой неделе рабочими будут всего три дня
Наступающая рабочая неделя в Крыму будет трехдневной.
Работать будем со вторника по четверг включительно (с 11 по 13 мая).
Напомним, пятница, 14 мая, была объявлена указом главы Крыма Сергея Аксенова нерабочим днем в связи с празднованием Ораза-байрама.
Больше дополнительных выходных дней в мае в текущем году не предвидится.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 9 мая. Сегодня, 9 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 8 мая. Сегодня, 8 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 7 мая. Сегодня, 7 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Загадочная гора в Крыму ежегодно привлекает любителей экстрима. Гора Крокодил в Бахчисарайском районе Крыма названа так не случайно, а за поразительное сходство с хищной рептилией.
Военный корабль Украины попытался прорваться в закрытую зону у Крыма
Украинский военный корабль проводил совместные маневры с кораблем береговой охраны ВМС США в Черном море.
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России
Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
В Севастополе автоледи развернула машину с беременной женщиной и врезалась в столб
Серьезное ДТП случилось в Севастополе.
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.
7 мая
Какой сегодня праздник 10 мая фото
Сегодня, 10 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.