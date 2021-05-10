В Крыму на этой неделе рабочими будут всего три дня

Наступающая рабочая неделя в Крыму будет трехдневной.

Работать будем со вторника по четверг включительно (с 11 по 13 мая).

Напомним, пятница, 14 мая, была объявлена указом главы Крыма Сергея Аксенова нерабочим днем в связи с празднованием Ораза-байрама.

Больше дополнительных выходных дней в мае в текущем году не предвидится.

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