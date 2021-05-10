В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России

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Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сейчас виновных ищут, вандалы попали на видеокамеры рядом с местом происшествия. Администрация города заверила корреспондента «Крым 24», что флаги вернутся на свое место.

«Записи с камер есть. Пытаются установить виновных. Два флага, которые они сорвали, люди принесли в администрацию. Городское хозяйство установит на место», – сообщила заместитель главы города Юлия Предыбайло.

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