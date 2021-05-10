Прогноз погоды в Крыму на понедельник 10 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 10 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - заморозки (Ночью и утром заморозки на почве до минус 2), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - заморозки (Ночью и утром заморозки на почве до минус 2), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 15, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 80 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 28 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 73 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 63 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 17, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 78 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 18, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 72 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 14, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 12, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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