Пострадавший от рук одноклассников крымчанин в реанимации

фото © strana.ua

Отец подростка, пострадавшего во время поножовщины в Симферополе, сообщил, что мальчик перенес операцию и пока остается в реанимации.

Ранее в крымском управлении СК сообщили, что ножевое ранение подросток получил во время конфликта между одноклассниками, все участники произошедшего в настоящий момент установлены.

«Удар пришелся в живот. Состояние стабильно тяжелое, уже прооперировали. Возможно, в ближайшее время из реанимации переведут в хирургию. Врачи говорят, что ситуация улучшается, но необходимо постоянное наблюдение», - рассказал отец мальчика.

Он отметил, что всех подробностей произошедшего не знает.

«Я полностью не владею ситуацией, поскольку занимался здоровьем сына. Все внимание приковано к этому вопросу», - добавил отец мальчика.

Ранее родители пострадавшего в соцсетях сообщили, что нападавших было трое.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России. Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.

В Симферополе ссора одноклассников закончилась поножовщиной. В Симферополе в результате конфликта между одноклассниками подросток получил ножевое ранение.

За неделю в Севастополе обнаружили 145 боеприпасов времен Второй мировой войны. В Севастополе с 1 по 8 мая спасатели обнаружили 145 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба местного управления МЧС.

В Симферополе легковушка сбила ребенка на велосипеде. В Симферополе на территории микрорайона Каменка произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.