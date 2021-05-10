Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +14
море +14

Происшествия

Пострадавший от рук одноклассников крымчанин в реанимации

17:57 понедельник, 10 мая 2021
Пострадавший от рук одноклассников крымчанин в реанимации

фото © strana.ua

Отец подростка, пострадавшего во время поножовщины в Симферополе, сообщил, что мальчик перенес операцию и пока остается в реанимации.

Ранее в крымском управлении СК сообщили, что ножевое ранение подросток получил во время конфликта между одноклассниками, все участники произошедшего в настоящий момент установлены. 

«Удар пришелся в живот. Состояние стабильно тяжелое, уже прооперировали. Возможно, в ближайшее время из реанимации переведут в хирургию. Врачи говорят, что ситуация улучшается, но необходимо постоянное наблюдение», - рассказал отец мальчика.

Он отметил, что всех подробностей произошедшего не знает.

«Я полностью не владею ситуацией, поскольку занимался здоровьем сына. Все внимание приковано к этому вопросу», - добавил отец мальчика.

Ранее родители пострадавшего в соцсетях сообщили, что нападавших было трое.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России. Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.

В Симферополе ссора одноклассников закончилась поножовщиной. В Симферополе в результате конфликта между одноклассниками подросток получил ножевое ранение.

За неделю в Севастополе обнаружили 145 боеприпасов времен Второй мировой войны. В Севастополе с 1 по 8 мая спасатели обнаружили 145 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба местного управления МЧС.

В Симферополе легковушка сбила ребенка на велосипеде. В Симферополе на территории микрорайона Каменка произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Власть
Военный корабль Украины попытался прорваться в закрытую зону у Крыма

Военный корабль Украины попытался прорваться в закрытую зону у Крыма

Украинский военный корабль проводил совместные маневры с кораблем береговой охраны ВМС США в Черном море.

Происшествия
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России

В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России

Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.

Общество
Какой сегодня праздник 10 мая

Какой сегодня праздник 10 мая фото

Сегодня, 10 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации