Происшествия
Пострадавший от рук одноклассников крымчанин в реанимации
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Отец подростка, пострадавшего во время поножовщины в Симферополе, сообщил, что мальчик перенес операцию и пока остается в реанимации.
Ранее в крымском управлении СК сообщили, что ножевое ранение подросток получил во время конфликта между одноклассниками, все участники произошедшего в настоящий момент установлены.
«Удар пришелся в живот. Состояние стабильно тяжелое, уже прооперировали. Возможно, в ближайшее время из реанимации переведут в хирургию. Врачи говорят, что ситуация улучшается, но необходимо постоянное наблюдение», - рассказал отец мальчика.
Он отметил, что всех подробностей произошедшего не знает.
«Я полностью не владею ситуацией, поскольку занимался здоровьем сына. Все внимание приковано к этому вопросу», - добавил отец мальчика.
Ранее родители пострадавшего в соцсетях сообщили, что нападавших было трое.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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