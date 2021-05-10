Почти 80 процентов россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими

Такой вывод следует из исследования сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов страны.

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. Двадцать девять процентов жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — выяснили исследователи.

По мнению жителей России, чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц. Топ-менеджеры – 103,2 тысячи, а риелторы – 76,6 тысячи рублей. Финансисты, по мнению респондентов, заслуживают зарплату в размере 102,3 тысячи, юристы – 95,9 тысячи, а менеджеры по продажам – 91,2 тысячи рублей. Самой высокой после «понижения» оказалась зарплата IT-специалистов – 108,6 тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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