Пильщики кораблей вернулись на прежнее место в Севастополе

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Вредоносное предприятие пока что отправилось из Казачьей бухты в Стрелецкую, а не в Инкерман.

Предприятие по распилу кораблей, подпортившее экологию и жизнь севастопольцев из района Казачьей бухты, убрало оттуда плавучий кран и предназначенный к распилу МРК «Мираж». Только вот прибыли они не к в Инкерман, а в Стрелецкую бухту.

На видео, сделанном депутатом Вячеславом Гореловым, снята буксировка плавучего крана от места стоянки в Казачьей бухте. А фотографии сделанные затем горожанами в Стрелецкой бухте.

Эта швартовка встревожила жителей района, которым уже попортило нервы, воду и воздух ООО «Транслом» и «Метлом». Ранее эти предприятия без лицензии занимались здесь утилизацией списанных кораблей, и именно их подозревают теперь и жители Казачки.

Напомним, распил кораблей в бухте Казачьей вызвал протест живущих там севастопольцев: в их окна неслась гарь с разрезаемого на иголки катера, на ранее доступный пляж на территории Минобороны оказался закрытым. Претензии к предприятию возникли и у природоохранных ведомств. Без внятного ответа остались и вопросы, почему разделка кораблей вдруг началась в Казачьей бухте, что за предприятие резало корабли и есть ли у него лицензия на такие работы.

Властями было принято решение утилизацию немедленно остановить и перевести ее в Инкерман, где производится большая часть таких работ, и уже там выполнять разделку судов законно и с соблюдением всех экологических норм. Но процесс это небыстрый, предупредил тогда директор департамента транспорта Павел Иено.

Тем не менее, уже в середине следующей недели и плавкран, и доживающий последние дни катер должны стоять в Инкермане, сообщил чиновник. В Стрелецкую бухту их поставили временно по двум причинам.

«Во-первых, надо их проверить, и, второе, сейчас идет ухудшение погоды. В Стрелецкой их еще раз повторно осмотрят и 11-12 мая планируется переход этих судов в Инкерман на специализированный причал для дальнейшей разделки и утилизации. Поэтому никто в бухте Казачтей и бухте Стрелецкой никаких работ проводить не будет. Я лично этот вопрос курирую, и губернатор Михаил Владимирович Развожаев», - заверил он.

Также предстоит еще оценить ущерб, нанесенный акватории – если он будет обнаружен, компенсировать его должно предприятие.

В тексте использованы материалы: Форпост

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