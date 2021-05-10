«Не бизнес, а базар-вокзал»: скандалы с бронированием отелей в Крыму

фото © Новости Крыма

Владельцы ряда отелей и прочих средств размещения в Крыму начали в одностороннем порядке аннулировать бронирования, оформленные в начале года.

Об этом сообщил сервис tvil.tu. По его данным, отельеры объяснили это тем, что им невыгодно обслуживать клиентов по ценам зимы и начала весны текущего года в условиях нынешнего ажиотажа.

Цены на размещение в крымских отелях существенно выросли после ограничения авиасообщения между Россией и Турцией, хотя ранее в Минкурортов Крыма уверяли, что стоимость отдыха поднимется лишь незначительно.

Издание РБК со ссылкой на аналитический сервис «Авито Недвижимость» подсчитало, что посуточная аренды жилья в Крыму, по сравнению с прошлым годом, подорожала на 20-25% за городом и на 36% в городской черте.

Чиновники в Крыму, учитывая ажиотажный спрос, ранее заявили о готовности принять на полуострове в 2021 году 10 миллионов туристов. Председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов высказал мнение, что реальная статистика примерно вдвое меньше.

– Емкость всего Крыма, включая частный сектор и квартиры – 850 тысяч койко-мест. Люди приезжают на 10 дней – на сколько надо умножить это, чтобы было 10 миллионов? Получается 10 раз по 10 дней – это стопроцентная загрузка всего побережья Крыма, включая Восток, Запад и абсолютно весь частный сектор. Откуда этому взяться? Заявлять можно хоть 20 миллионов, пусть расчеты покажут. По нашей, апробированной с 1995 года методике, видно, что есть четыре-пять миллионов туристов ежегодно. В среднем затраты туристов на отдых, если мы не берем ВИП-уровень – примерно 500 долларов за 10-12 дней. Что касается уровня сервиса отелей, он как был у нас в среднем три звезды, три звезды плюс, так и остался. Пятизвездочных отелей с десяток, четырехзвездочных – с полсотни.

Российская тревел-консультант Светлана Щипанова убеждена, что туристический сезон 2021 года в Крыму состоится, несмотря на высокие цены.

– Все уже загружено, раскуплено, мне уже сейчас очень сложно что-то предложить туристам. Плюс еще объявили кешбэк, благодаря чему у нас цены благополучно подскочили на 20%. При этом я не считаю, что закрытая Турция повлияла на крымский спрос: когда объявили об этом и зависло много туров, я предлагала расстроенным клиентам взамен путевки на наше побережье, и никто не согласился. Кто мог позволить себе доплату, согласился только поменять Турцию на Арабские Эмираты. Конкретный пример: семья из четырех человек заплатила 250 тысяч рублей за 12 ночей в Турции на ультра-«все включено» в роскошном отеле. Ну, может быть, «Мрия» или «Ялта-Интурист» в Крыму можно сравнить с этим с большой натяжкой – но там номер 50 тысяч на двоих в сутки без завтраков. Откуда такие цены, ребята? Правда, это болезнь не только Крыма, но и нашего Черноморского побережья в целом.

Между тем президент России Владимир Путин поручил правительству России и органам высшей исполнительной власти до 15 декабря 2021 года представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристического потенциала Крыма, а также малых городов России, «предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту. На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.

Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах. В профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» обсуждают необычный вариант размещения в Крыму.

В Крыму начали массово отменять летние брони. Крымские отели начали массово отменять летние брони.

Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками». В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.