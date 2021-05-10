Курортный сезон
Развитие сюжета: «Не бизнес, а базар-вокзал»: скандалы с бронированием отелей в Крыму ● Когда у берегов полуострова прогреется морская вода ● «Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту ● Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах ● В Крыму начали массово отменять летние брони
Крым возглавил рейтинг популярных регионов для отдыха в палатках
Крым назван самым популярным регионом для отдыха в палатках.
Этому свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования жилья «Tvil».
Согласно опросу, 34% респондентов проголосовали за Крым, 20% - за Карелию. На третьем месте разместил Алтайский край, набрав 13% голосов. На четвертом месте – Краснодарский край (10%), на пятом – Байкал (7%).
В Крыму самым популярным для отдыха в палатках, по мнению туристов, считается менее обжитое и минимально застроенное западное и восточное побережье полуострова.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма провели рейд по курортным городам. В майские праздники сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма совместно с представителями администрации муниципальных образований провели мониторинговые рейды по курортным регионам Крыма.
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