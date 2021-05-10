Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +16
море +14

Курортный сезон

Крым возглавил рейтинг популярных регионов для отдыха в палатках

11:37 понедельник, 10 мая 2021

Крым назван самым популярным регионом для отдыха в палатках.

Этому свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования жилья «Tvil».

Согласно опросу, 34% респондентов проголосовали за Крым, 20% - за Карелию. На третьем месте разместил Алтайский край, набрав 13% голосов. На четвертом месте – Краснодарский край (10%), на пятом – Байкал (7%).

В Крыму самым популярным для отдыха в палатках, по мнению туристов, считается менее обжитое и минимально застроенное западное и восточное побережье полуострова.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма провели рейд по курортным городам. В майские праздники сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма совместно с представителями администрации муниципальных образований провели мониторинговые рейды по курортным регионам Крыма.

«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту. На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.

Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах. В профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» обсуждают необычный вариант размещения в Крыму.

В Крыму начали массово отменять летние брони. Крымские отели начали массово отменять летние брони.

Коронавирус в Крыму
После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом

После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом

За 9 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 10 мая

Какой сегодня праздник 10 мая фото

Сегодня, 10 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил

Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил

Запасов воды на полуострове в последнее время на самом деле стало несколько больше, однако переломный момент так и не наступил.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации