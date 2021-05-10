Крым возглавил рейтинг популярных регионов для отдыха в палатках

Крым назван самым популярным регионом для отдыха в палатках.

Этому свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования жилья «Tvil».

Согласно опросу, 34% респондентов проголосовали за Крым, 20% - за Карелию. На третьем месте разместил Алтайский край, набрав 13% голосов. На четвертом месте – Краснодарский край (10%), на пятом – Байкал (7%).

В Крыму самым популярным для отдыха в палатках, по мнению туристов, считается менее обжитое и минимально застроенное западное и восточное побережье полуострова.

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