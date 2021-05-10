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«Крым наш» ни при чем: Ширвиндт о древней крепости в Крыму

16:24 понедельник, 10 мая 2021
«Крым наш» ни при чем: Ширвиндт о древней крепости в Крыму

фото © скрин видео

Известный российский телеведущий, видеоблогер и писатель Михаил Ширвиндт снял видеоролик о плачевном состоянии средневековой генуэзской крепости в Феодосии.

В этом видео, которое ведущий разместил на своем канале в Youtube, он рассказывает об истории этого места и выражает недоумение по поводу состояния объекта культурного наследия федерального значения.

«Генуэзская крепость в Феодосии является объектом культурного наследия федерального значения. Но чтобы туда попасть, надо идти по бурьяну и битым бутылкам и залезать в пролом. Эта крепость выдержала столько натисков врагов, а теперь с нашим культуроохранным наваждением справиться не может», – возмутился Ширвиндт.

При этом он подчеркнул, что состояние объекта в последние десятилетия никак не меняется, независимо от принадлежности полуострова.

«Нельзя говорить, что вот Крым стал наш, и крепость пришла в запустение. Нет, она и была раньше в запустении. Здесь никогда ничего не делали. Зато виды открываются сказочные», – заметил ведущий.

Также в ролике, посвященном Феодосии, Ширвиндт восхитился местными ценами на цветы и приобрел букет нарциссов за 30 рублей, а еще вместе с московским художником, вдовцом актрисы Любови Полищук Сергеем Цигалем, прогуливаясь по феодосийскому рыбному рынку, отметил большое разнообразие свежих морепродуктов.Ранее Михаил Ширвиндт признался в любви Черному морю, и заявил о том, что не хочет говорить о принадлежности Крыма, при этом считает полуостров «своим», поскольку приезжал сюда отдыхать еще в пятилетнем возрасте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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