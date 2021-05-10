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Когда у берегов полуострова прогреется морская вода

07:18 понедельник, 10 мая 2021
Когда у берегов полуострова прогреется морская вода

фото © zen.yandex.ru

В этом году на полуостров весна пришла с опозданием — апрель выдался довольно прохладным и даже снежным.

Поэтому у побережья Крыма вода пока еще некомфортная для приема морских ванн.

В Черноморском районе и на ЮБК вода прогрелась до +11…+12 градусов, Керчи и Феодосии — до +13...+14 градусов, Евпатории и Азовском море — до + 15 градусов.

Как сообщила руководитель регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая, специальных расчетов для прогнозирования температуры морской воды нет.

Однако опираясь на данные многолетнего наблюдения, можно говорить о том, что через несколько недель температура воды у берегов Крыма станет более комфортной для купания — она прогреется до +18…+19 градусов.

«Это зависит не только от температуры воздуха, но и от направления и скорости ветров — в разных точках Крыма они разные. Влияет и такое явление, как апвеллинг — прогрелась вода, а ветер изменил направление и ее унес от берега. Поэтому сложно прогнозировать, но уже через несколько недель купаться будет можно», — рассказала Любецкая.

Актуальные данные по температуре воды в Крыму всегда можно посмотреть на сайте seatemperature.ru.

В тексте использованы материалы: Форпост

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