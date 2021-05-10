Какой сегодня праздник 10 мая

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Сегодня, 10 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобного Стефана Печерского, епископа Владимиро-Волынского

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимиро-Волынский, с молодых лет трудился в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия и был его любимым учеником.

В 1078 году преподобный Стефан вынужден был покинуть монастырь. На другой горе, недалеко от родной обители, он основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы, который был назван Кловским.

Монастырь был основан в благодарность за благодеяния Матери Божией к Печерской обители. Преподобный Стефан видел, как пришли из Греции мастера-каменщики с иконой Матери Божией и рассказали видение Царицы Небесной во Влахерне. Именно поэтому святой Стефан и создал на Клове церковь в честь Влахернской иконы Матери Божией.

Праздник цветов в Азербайджане

По инициативе исполнительной власти города Баку ежегодно в азербайджанской столице проводится ряд мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения общенационального лидера и 3-го президента Азербайджана Гейдара Алиева (10 мая 1923 — 12 декабря 2003).

Одним из основных и самых ярких событий называют Праздник цветов (азерб. Gül bayramı), который стал проводиться ежегодно с 2000 года, еще при жизни Г.Алиева. Первоначально праздник проводился 11 мая, после дня рождения президента Азербайджана. Начиная с 2004 года праздник проводится точно в день рождения азербайджанского лидера.

В последние годы Праздник цветов утерял свою пышность и широту, местом его проведения была выбрана городская площадь. Цветочные композиции стали намного скромнее, но, тем не менее, праздник по прежнему любим и посещаем бакинцами и гостями столицы. А с 2017 года его решено отмечать в несколько иной форме. Так, 10 мая во всех парках города Баку проходят работы по озеленению и благоустройству, а также высаживаются цветы. К мероприятиям могут присоединиться все желающие.

Семен Ранопашец

Народный праздник «Семен Ранопашец» отмечается 10 мая (по старому стилю - 27 апреля). В православном церковном календаре этот день посвящается апостолу от 70-ти Симеону Иерусалимскому, сроднику Господнему по плоти, епископу. Другие названия праздника: «Семен», «Семен-день», «Степан», «Праздник Ярилы». Ранопашцем день прозвали потому, что в большинстве регионов Руси в это время уже начинались пахотные работы.

Также сегодня, 10 мая, отмечают такие праздники:

- День банковского работника в Кыргызстане

- День национальной независимости Румынии

- Праздник наката

- День девяти жизней

- День книги (Tag des Buches) в Германия

- Фестиваль тюльпанов (Canadian Tulip Festival) в Канаде

- День уборки в комнате (Clean Up Your Room Day) в США

- День детей на Мальдивах

- День общественных парков (National Public Gardens Day) в США

- День креветок (National Shrimp Day) в США

- День хлебопашца в Таиланде

- День признательности супругам военнослужащих в США

- День Конституции Микронезии

Сегодня именины празднуют: Иван, Степан (Стефан), Георгий, Семен, Евлогий, Дасий.

Что происходило 10 мая в прошлые годы

1503 - Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

1534 - Мореплаватель Ж. Картье объявил Ньюфаундленд французским владением.

1706 - Спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе в Петербурге.

1811 - В Англии введены бумажные деньги.

1844 - Столица Канады перенесена из Кингстона в Монреаль.

1871 - Подписание Франкфуртского мира положившего конец Франко-прусской войне.

1924 - В канадской провинции Альберта отменен «сухой закон».

1933 - Демонстративное сожжение книг национал-социалистическими студентами и эсэсовцами в Берлине, положившее начало массовому уничтожению книг, противных немецкому духу.

1940 - Немецкие войска на Западном фронте предприняли наступление на объединенные силы союзников. Наступление было чрезвычайно успешным и стало примером образцового блицкрига.

1941 - На реактивном истребителе Мессершмитт Me.163 впервые преодолен рубеж 1000 км/ч. Точная скорость самолета составила 1003,9 км/ч. Рекорд продержался до 1947 года.

1947 - На киностудии «Ленфильм» прошел общественный просмотр новой кинокартины «Золушка».

1956 - В СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.

1965 - В Иерусалиме открылся «Музей Израиля».

1978 - В Одессе начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя».

2000 - В Греции зажжен огонь Олимпиады-2000, которая состоится в Сиднее.

2003 - На пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по гуманитарной помощи Пол Нильсон заявил, что США хотят «присвоить» иракскую нефть.

2008 - Активизировался крупнейший вулкан ЕвропыЭтна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 мая. Какие праздники будут завтра?

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