Спорт
«Гвардеец» из Скворцово стал обладателем Кубка Крымского футбольного союза
На стадионе «Крымтеплица» в поселке Аграрное завершился розыгрыш Кубка Крымского футбольного союза.
В финале встретились футбольный клуб «Евпатория» и футбольный клуб «Гвардеец» из Скворцово.
Футболисты «Гвардейца» открыли счет на 52-й минуте – отличился Дзамболат Хасцаев. Евпаторийцы на это ответили голом в исполнении Длявера Нуридинова, который на 79-й минуте уверенно реализовал пенальти, сообщили в КФС. Казалось, что матч так и завершится ничьей, а командам придется выявить победителя в серии пенальти, но на 5-й компенсированной минуте Владислав Цой принес победу «Гвардейцу» – 2:1!
Со счетом 2:1 победу одержали гвардейцы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
ПФК «Ялта» готов представить курортную столицу в премьер-лиге КФС. Новый профессиональный футбольный клуб появился в Ялте.
«Гвардеец» и «Евпатория» разыграют Кубок Крыма по футболу. Прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Крымского футбольного союза.
Прошли первые полуфинальные матчи Кубка КФС. Борьба за Кубок Крымского футбольного союза будет нешуточный. В первых полуфинальных матчах никто из команд не смог сделать себе весомый задел.
В крымском футболе продолжают греметь судейские скандалы. Поединки 18-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза принесли не только несколько неожиданных результатов, но и скандалы.
После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом
За 9 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 10 мая фото
Сегодня, 10 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Когда у берегов полуострова прогреется морская вода
В этом году на полуостров весна пришла с опозданием — апрель выдался довольно прохладным и даже снежным.
Детей три дня планово эвакуировали из «Артека»
Всего эвакуировали 2411 детей, а также 252 педагога.
вчера
В МЧС предупредили о заморозках в Крыму
18 часов назад
Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря
20 часов назад
В России в День Победы сожгли ресторан «Берлин»
В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в ресторане «Берлин».