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Спорт

«Гвардеец» из Скворцово стал обладателем Кубка Крымского футбольного союза

07:19 понедельник, 10 мая 2021

На стадионе «Крымтеплица» в поселке Аграрное завершился розыгрыш Кубка Крымского футбольного союза.

В финале встретились футбольный клуб «Евпатория» и футбольный клуб «Гвардеец» из Скворцово.

Футболисты «Гвардейца» открыли счет на 52-й минуте – отличился Дзамболат Хасцаев. Евпаторийцы на это ответили голом в исполнении Длявера Нуридинова, который на 79-й минуте уверенно реализовал пенальти, сообщили в КФС. Казалось, что матч так и завершится ничьей, а командам придется выявить победителя в серии пенальти, но на 5-й компенсированной минуте Владислав Цой принес победу «Гвардейцу» – 2:1!

Со счетом 2:1 победу одержали гвардейцы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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