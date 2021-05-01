Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта

фото © Новости Крыма

Проще всего коронавирусом заразиться в купе пассажирского поезда.

Об этом в эфире «Радио 1» рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

«Наиболее рискованный вид транспорта – железнодорожный, точнее, купейные вагоны. Если именно там вы столкнетесь с больным человеком, то, скорее всего, заразитесь. В плацкартном вагоне и в самолете – большой воздухообмен, а это основная защита от любой вирусной инфекции», - пояснил специалист.

Он отметил, что именно поэтому врачи рекомендуют чаще проветривать помещения и открывать окна. При этом врач не рекомендовал отменять уже запланированные поездки.

«Я не очень уверен в том, что нужно отменять дальние поездки. Да, вероятность заразиться в дороге повышается, но она столь же высока в любом автобусе и в метро, где вы стоите бок о бок с чихающим или кашляющим человеком», - пояснил Воробьев.Что касается средств защиты, он подчеркнул, что единственный надежный метод не заболеть – вакцинация.

«Маски не очень помогают, они ненадежны. Перчатки вообще бессмысленны – по ним нет никакой доказательной базы. Основная мера – изолироваться от больных людей, а лучше всего – вакцинация. Считается, что вакцина не защищает от заражения, но снижает тяжесть заболевания, хотя пока работ по этому поводу не опубликовано», - сказал Воробьев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Общественный транспорт Симферополя продлит работу в пасхальную ночь. Общественный транспорт в Симферополе в ночь с 1 на 2 мая будет работать до 2.00.

В Симферополе запускают новый автобусный маршрут. В Симферополе запускают новый автобусный маршрут № 77 «Загородный – улица Маршала Жукова».

В Судаке перекроют часть дорог на весь курортный сезон. В Судаке на период всего курортного сезона несколько улиц перекроют для автомобильного движения.

В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте. В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.