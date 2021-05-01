Коронавирус в Крыму
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Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта
фото © Новости Крыма
Проще всего коронавирусом заразиться в купе пассажирского поезда.
Об этом в эфире «Радио 1» рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.
«Наиболее рискованный вид транспорта – железнодорожный, точнее, купейные вагоны. Если именно там вы столкнетесь с больным человеком, то, скорее всего, заразитесь. В плацкартном вагоне и в самолете – большой воздухообмен, а это основная защита от любой вирусной инфекции», - пояснил специалист.
Он отметил, что именно поэтому врачи рекомендуют чаще проветривать помещения и открывать окна. При этом врач не рекомендовал отменять уже запланированные поездки.
«Я не очень уверен в том, что нужно отменять дальние поездки. Да, вероятность заразиться в дороге повышается, но она столь же высока в любом автобусе и в метро, где вы стоите бок о бок с чихающим или кашляющим человеком», - пояснил Воробьев.Что касается средств защиты, он подчеркнул, что единственный надежный метод не заболеть – вакцинация.
«Маски не очень помогают, они ненадежны. Перчатки вообще бессмысленны – по ним нет никакой доказательной базы. Основная мера – изолироваться от больных людей, а лучше всего – вакцинация. Считается, что вакцина не защищает от заражения, но снижает тяжесть заболевания, хотя пока работ по этому поводу не опубликовано», - сказал Воробьев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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