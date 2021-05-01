В Крыму думают, что смогут забирать миллиарды кубометров пресной воды из-под Азовского моря

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Запасы пресной воды под Азовским морем, которые можно ежегодно использовать для водоснабжения Крыма, оцениваются в 0,5-1,2 млрд кубометров.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту правил предоставления субсидии Росгеологии на поиск пресной воды в Азовском море.

«По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять в год до 2 млрд куб. м, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. м», – приводит текст пояснительной записки «Интерфакс».

Проект правил разработан министерством природных ресурсов и экологии. Его экспертиза будет проводиться до 6 мая.

Идею добывать пресную воду из под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. В марте текущего года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал начало работ по добыче воды в апреле. К июню должна появиться информация об объемах запасов воды под Азовом, а также о качестве этой воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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