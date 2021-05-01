Власть
Туризм в Крыму и Севастополе будут развивать согласно мастер-плану
фото © Новости Крыма
В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году начнется разработка трех мастер-планов макротерриторрий – это Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и Золотое Кольцо.
Всего выделено 12 макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом РФ.
По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, мастер-планирование – это возможность грамотного позиционирования курортных регионов, их целевой принадлежности и специализации, логистики туристических потоков, экономического обоснования, развития перспективных территорий.
Министерство дало ряд предложений, которые отрабатываются с разработчиками, с вариантом включения туда уже существующих туристических кластеров и намеченных перспективных.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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