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Власть

Туризм в Крыму и Севастополе будут развивать согласно мастер-плану

14:31 суббота, 1 мая 2021
Туризм в Крыму и Севастополе будут развивать согласно мастер-плану

фото © Новости Крыма

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году начнется разработка трех мастер-планов макротерриторрий – это Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и Золотое Кольцо.

Всего выделено 12 макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом РФ.

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, мастер-планирование – это возможность грамотного позиционирования курортных регионов, их целевой принадлежности и специализации, логистики туристических потоков, экономического обоснования, развития перспективных территорий.

Министерство дало ряд предложений, которые отрабатываются с разработчиками, с вариантом включения туда уже существующих туристических кластеров и намеченных перспективных.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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