Суд в Севастополе отказал в привлечении ЮНЕСКО к процессу о застройке Херсонеса

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Гагаринский суд Севастополя продолжил рассматривать дело о капитальных бетонных строениях на территории раскопок в историко-археологическом заповеднике «Херсонес Таврический».

Истец – бывший сотрудник Херсонеса, реставратор Анатолий Туманов – попросил привлечь к судебному разбирательству ЮНЕСКО. В свою очередь, представитель музея-заповедника заявил, что достаточно участия Минкульта России.

На заседании суда Анатолий Туманов заявил, что новые капитальные постройки на территории «Херсонеса Таврического» нарушили его аутентичность, пространственные характеристики, исказили ландшафт и закрыли обзорно-оборонительные стены древнего города. Из-за этого, по словам истца, ЮНЕСКО может исключить Херсонес из списка культурного наследия.

Представитель Херсонеса возразил, что понятие «аутентичность исторического места» носит субъективный характер. Адвокаты представителей музея-заповедника и российского фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», которые выступают ответчиками по делу, возражали против привлечения к процессу представителей ЮНЕСКО. В итоге суд в привлечении ЮНЕСКО отказал.

Кроме того, между сторонами судебного разбирательства разгорелся спор о том, является ли бетонное сооружение возле башни Зенона капитальным строительством. По словам Анатолия Туманова, фундамент и заглубление в землю на 80 сантиметров являются признаками капитального сооружения. Представители Херсонеса и фонда «Моя история» заявили, что «неразрывной связи построенного объекта с землей нет», а сам объект построили «для уменьшения антропогенной нагрузки и разбрасывания потоков посетителей».

По данным представителей российского фонда «Моя история», возведение бетонного сооружения на древней дороге у башни Зенона не нарушает законодательство, поскольку «отдельные объекты Херсонеса не являются объектами культурного наследия».

Суд объявил перерыв в заседании, чтобы Минкульт России мог выработать правовую позицию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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