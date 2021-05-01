Власть
Строителям очистных на ЮБК мешают краснокнижные деревья
Ради возведения канализационно-очистных сооружений «Кацивели» на Южном берегу Крыма придется убрать произрастающие на территории будущей стройплощадки краснокнижные растения.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В поселке Кацивели (Большая Ялта) Сергей Аксенов побывал вчера и опубликовал небольшой отчет о поездке на своей странице в соцсети Facebook.
Так, глава Крыма напомнил подписчикам, что строительство КОС «Кацивели» ведется в рамках федерально-целевой программы. Общая стоимость проекта составляет 850 млн рублей, а его ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года.
«Производительность КОС — 2,5 тысячи кубометров в сутки. Для Крыма это значимый проект, который позволит эффективно бороться с ситуацией по сбросу стоков в море», — отметил чиновник.
Но вот досада — на некоторых площадках встречаются растения, занесенные в Красную книгу. Ценные деревья и кустарники будут мешать работе строителей, поэтому растения необходимо «перенести с данной территории».
Чтобы не поднимать волну народного возмущения, Аксенов пообещал, что, прежде чем приступать к вырубке ценных стволов, с проектом ознакомят «все заинтересованные стороны». В частности, информацию передадут общественной палате Ялты.
«Увы, данная мера вынужденная и позволит нам получить чистые стоки, в которых также заинтересованы жители и гости регионов, в которых будут действовать КОСы», — пообещал Сергей Аксенов.
Кроме этого, он добавил, что сейчас правительство республики заключило контракты на реконструкции еще трех КОС на южном побережье. Это в Санаторном, Форосе и Малореченском.
В тексте использованы материалы: Форпост
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