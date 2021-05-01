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Власть

Штраф за нарушение правил переезда железнодорожных путей увеличили в пять раз

19:31 суббота, 1 мая 2021
Штраф за нарушение правил переезда железнодорожных путей увеличили в пять раз

фото © Новости Крыма

Штраф за нарушение правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей увеличили в пять раз.

Как сообщил главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT увеличение штрафа оправданно.

«Я не сторонник закручивания гаек... Но то, что касается железнодорожных переездов... У нас очень часто творится такая вакханалия, что давно пора наводить здесь порядок, потому что авария на железнодорожном переезде — это не просто авария, это, как правило, страшная трагедия. Нынешняя 1 тыс рублей — это не штраф. Введение штрафа в 5 тыс рублей — это совершенно правильно», — сказал Кадаков.

Он отметил, что следует ввести норму о наказании за нарушение в непосредственной близости от железнодорожного переезда. «Поскольку у нас на эту единственную полосу, как правило, через переезд в каждом направлении люди едут с двух полос, с трех, с обочины, со встречки, вот за это тоже нужно жестоко наказывать, я считаю, и наводить порядок», — подчеркнул эксперт.

Согласно вступившим сегодня в силу поправкам к кодексу об административных правонарушениях за нарушение будет назначаться штраф в размере 5 тыс рублей. Документ опубликован официальном портале правовой информации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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