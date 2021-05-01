Счетная палата Крыма выявила нарушения на три млрд

Счетная палата Крыма за прошлый год выявила нарушения в бюджетной сфере республики более чем на 3 млрд рублей, по результатам проверок возбуждено 25 уголовных дел.

Об этом сообщил руководитель ведомства Анатолий Заиченко на сессии крымского парламента.

«Всего выявлено 769 нарушений на общую сумму 3 миллиарда 162 миллиона рублей и 94 факта неэффективного использования бюджетных средств в сумме 314 миллионов рублей», – сказал Заиченко.

По его данным, доля нарушений в общем объеме проверенных средств составила 5,1% в сопоставлении с расходной частью бюджета и 1,4% от бюджета республики в целом. В 2019 году эти показатели составили соответственно 13% и 3,8%.

По словам Заиченко, в структуре выявленных нарушений, как и в предыдущие годы, преобладают нарушения при формировании и исполнении бюджетов, которые напрямую не связаны с потерями и хищениями. Также значительными остаются объемы нарушений при осуществлении государственных закупок.

Устранено 97% всех нарушений 2020 года на 3 млрд рублей, остальные остаются на контроле. В суды направлено девять протоколов об административных правонарушениях в отношении восьми должностных лиц и одного юрлица.

«В прокуратуру направлено 50 материалов, по итогам рассмотрения которых внесено 19 представлений, привлечено к административной ответственности девять лиц с назначением штрафов на общую сумму 259 тысяч рублей, возбуждены два уголовных дела. Всего по результатам рассмотрения материалов Счетной палаты возбуждено 25 уголовных дел», – добавил Заиченко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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