Реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте обещают закончить к 2022 году

Реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте планируют завершить к концу 2021 года в соответствии с заключенным контрактом.

Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму доложил замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян.

По его словам, в данный момент работы выполнены на 65%.

«В настоящее время производится обустройство кровли, внутренняя отделка (помещений под трибунами – ред.), произведены мероприятия по дренажу футбольного стадиона, подсыпка щебнем. Следующий этап – завоз песка, торфа и посев газона. Мероприятия реализуются по графику, даже с небольшим опережением: на сегодняшний день работают 96 человек и 7 единиц техники», - отметил Оганесян.

В данный момент, по информации чиновника, строительные работы ведутся с опережением графика и, возможно, могут быть завершены к сентябрю.

«До конца года планируем произвести ввод объекта в эксплуатацию», - отметил Оганесян.

Стадион «Авангард» реконструируется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Проектом был предусмотрен полный демонтаж старых трибун и возведение новых на 4000 мест. В подтрибунных помещениях будут размещаться спортивные секции, шахматный клуб, буфет, медцентр и административные помещения.

Проект реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте разработан еще в конце 2016 года, но контракт на реконструкцию удалось заключить только в 2019 году: в декабре которого подрядчик приступил к работам. Завершить объект изначально планировалось до конца 2021 года. В августе подрядчик пообещал завершить все работы к марту 2021 года, однако позже выяснилось, что к концу 2020 года фирма не успевает освоить положенные 380 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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