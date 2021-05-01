Власть
Реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте обещают закончить к 2022 году
Реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте планируют завершить к концу 2021 года в соответствии с заключенным контрактом.
Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму доложил замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян.
По его словам, в данный момент работы выполнены на 65%.
«В настоящее время производится обустройство кровли, внутренняя отделка (помещений под трибунами – ред.), произведены мероприятия по дренажу футбольного стадиона, подсыпка щебнем. Следующий этап – завоз песка, торфа и посев газона. Мероприятия реализуются по графику, даже с небольшим опережением: на сегодняшний день работают 96 человек и 7 единиц техники», - отметил Оганесян.
В данный момент, по информации чиновника, строительные работы ведутся с опережением графика и, возможно, могут быть завершены к сентябрю.
«До конца года планируем произвести ввод объекта в эксплуатацию», - отметил Оганесян.
Стадион «Авангард» реконструируется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Проектом был предусмотрен полный демонтаж старых трибун и возведение новых на 4000 мест. В подтрибунных помещениях будут размещаться спортивные секции, шахматный клуб, буфет, медцентр и административные помещения.
Проект реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте разработан еще в конце 2016 года, но контракт на реконструкцию удалось заключить только в 2019 году: в декабре которого подрядчик приступил к работам. Завершить объект изначально планировалось до конца 2021 года. В августе подрядчик пообещал завершить все работы к марту 2021 года, однако позже выяснилось, что к концу 2020 года фирма не успевает освоить положенные 380 миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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