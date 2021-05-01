Прогноз погоды в Крыму на субботу 1 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 1 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 22, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 23, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 12, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 10, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Май в Крыму начнется с резкого потепления. Теплая погода придет в Крым в начале мая.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 29 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 29 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на среду 28 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 28 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 27 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 27 апреля.