Происшествия
Полиция Ялты задержала беглеца в федеральном розыске
В Ялте задержали 25-летнего жителя Алтайского края, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
От правоохранителей злоумышленник скрывался с конца марта этого года. До задержания на полуострове он провел всего несколько дней. Сейчас подозреваемый ожидает высылки на материк в следственном изоляторе.
Ранее правоохранители задержали жителя Бахчисарайского района, укравшего с набережной в поселке Угловое электрокабель.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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