Полиция Ялты задержала беглеца в федеральном розыске

В Ялте задержали 25-летнего жителя Алтайского края, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

От правоохранителей злоумышленник скрывался с конца марта этого года. До задержания на полуострове он провел всего несколько дней. Сейчас подозреваемый ожидает высылки на материк в следственном изоляторе.

Ранее правоохранители задержали жителя Бахчисарайского района, укравшего с набережной в поселке Угловое электрокабель.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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