Водный кризис
Развитие сюжета: Хватит ли воды Севастополю на курортный сезон ● В Крыму думают, что смогут забирать миллиарды кубометров пресной воды из-под Азовского моря ● У села в Крыму отобрали воду в пользу туристов ● В Симферополе пообещали с 1 мая горячую и холодную воду 24/7 ● Власти Ялты заявили, что вода в городе будет круглосуточно
«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет
фото © Новости Крыма
Ялтинцы и гости региона в мае будут получать воду с 6.00 до полуночи, а с 1 июня круглосуточно.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня прошло совещание по вопросам водоснабжения Ялты. За основу при рассмотрении был взят самый пессимистичный прогноз – в случае полного отсутствия осадков, - написал Аксенов. - С сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 6.00 до 00.00 ежедневно. С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной. С октября возвращаемся в график три на три, то есть три часа утром и три часа вечером».
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что после того, как сошел снег, в регионе накопилось 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В связи с этим планировалось подавать воду круглосуточно с 1 мая.
29 апреля Аксенов сообщил, что горячую и холодную воду в Симферополе начнут подавать «в полном объеме» с 1 мая. Подавать горячую воду в Симферополе прекратили в августе прошлого года из-за общего дефицита питьевой воды. После этого ограничили и подачу холодной воды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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