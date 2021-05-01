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Водный кризис

«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет

15:22 суббота, 1 мая 2021
«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет

фото © Новости Крыма

Ялтинцы и гости региона в мае будут получать воду с 6.00 до полуночи, а с 1 июня круглосуточно.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня прошло совещание по вопросам водоснабжения Ялты. За основу при рассмотрении был взят самый пессимистичный прогноз – в случае полного отсутствия осадков, - написал Аксенов. - С сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 6.00 до 00.00 ежедневно. С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной. С октября возвращаемся в график три на три, то есть три часа утром и три часа вечером».

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что после того, как сошел снег, в регионе накопилось 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В связи с этим планировалось подавать воду круглосуточно с 1 мая.

29 апреля Аксенов сообщил, что горячую и холодную воду в Симферополе начнут подавать «в полном объеме» с 1 мая. Подавать горячую воду в Симферополе прекратили в августе прошлого года из-за общего дефицита питьевой воды. После этого ограничили и подачу холодной воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Центр Симферополя остался без воды из-за аварии на водоводе. Из-за аварии несколько улиц крымской столицы остались без водоснабжения.

Власти Симферополя рассказали зачем пилят деревья. В Симферополе перед благоустройством территории специальная комиссия определяет, какие деревья являются здоровыми и их необходимо оградить, а какие деревья нуждаются в обрезке, лечении и сносе.

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