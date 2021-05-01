Налоговики похвастались, что взыскали в бюджет Крыма около 600 млн рублей

фото © Новости Крыма

Сотрудники крымской налоговой дополнительно взыскали в бюджет около 600 млн рублей налогов и сборов.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель управления ФНС по Республике Крым Роман Наздрачев.

«По результатам контрольно-аналитической работы в первом квартале дополнительно поступило в бюджет около 600 млн рублей. Налоговые органы Республики Крым основной упор делают на анализ деклараций, которые получены, – сообщил Наздрачев. – Доказываем налогоплательщикам где, при каких обстоятельствах и на какую сумму им занижена налоговая база. Большая часть налогоплательщиков с нами соглашаются, представляют уточненные налоговые декларации. Результат вы видите».

Он отметил, что в целом в первом квартале текущего года темп роста налоговых и неналоговых доходов и внебюджетных фондов составил 105%. В разрезе доходных источников в консолидированный бюджет Республики Крым большую часть занимает налог на доходы физических лиц, прирост поступлений от которого составил 107%.

Значительный прирост зафиксирован по акцизам и налогу на имущество организаций. При этом наблюдается сокращение по налогу на прибыль. К этому привели ограничения и налоговые послабления, введенные из-за пандемии COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам напомнили о введении налога на имущество. С начала 2021 года все жители Республики Крым, имеющие квартиру, комнату или жилой дом, обязаны платить налог на имущество.

Семья госслужащих из Ялты не смогла объяснить прокуратуре происхождение 8,3 млн дохода. Специалист одного из отделов администрации Ялты вместе со своей матерью, также муниципальной служащей, на неподтвержденные доходы приобрели часть дома и землю.

В Крыму снова хотять подать иск по задолженности украинских банков перед крымчанами. Ранее Госсовет сообщал об исках по четырем «блокадам» - энергетической, водной, транспортной и продовольственной.

Аксенов назвал сумму «ковидных» выплат крымскому бизнесу. Общая сумма выплат крымскому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии, уже достигла 1,58 миллиардов рублей.