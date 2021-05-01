Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 99 новых заражений за сутки ● В Севастополе ужесточили правила въезда в город ● В Крыму продлили ограничения на работу музеев и кафе ● 97 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе коронавирусом заразились 24 человека, умерли два пациента, сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на 1 мая зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. 20 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 63 и 68 лет», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 14 088 человек.
Выздоровели 12 941 пациент, 624 человека скончались. Под наблюдением находятся 303 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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