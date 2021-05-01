Количество выданных в Крыму ипотечных кредитов выросло в два раза благодаря льготной процентной ставке.

Об этом во время заседания Госсовета Крыма сообщила председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

«Благодаря принятым мерам … за 2020 год населению выдано более 6 тысяч ипотечных кредитов, рост по сравнению с прошлым годом в 2 раза. Рост кредитования физических лиц в регионе обеспечивается преимущественно ипотекой, которая составляет 40% кредитного портфеля физических лиц, или 24 млрд рублей», – сообщила Виноградова.

При этом, по данным на 2019 год, Крым остается самым необеспеченным жильем регионом Южного федерального округа с показателем 18,9 кв. метров на человека. В среднем же по ЮФО этот показатель составляет 25,3 кв. метра, по стране – 26,3 кв. метра.

В связи с этим парламент Крыма обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой продлить на территории Крыма срок действия программы льготной ипотеки, которая сейчас действует до конца первого полугодия текущего года.

Программу льготной ипотеки запустили весной 2020 года в качестве меры поддержки во время пандемии. Изначально предполагалось, что она будет действовать до 1 ноября, но затем ее продлили.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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