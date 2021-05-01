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Общество

Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика

18:30 суббота, 1 мая 2021
Когда у берегов Крыма потеплеет Черное море: прогноз синоптика

фото © Новости Крыма

В начале майских праздников, несмотря на долгожданный большой плюс на градуснике, температура морской воды еще будет оставаться недостаточно комфортной для купания.

Когда ситуация изменится, рассказал в эфире ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за следующую неделю морская вода вдоль крымского побережья с 11-12 градусов прогреется до 15-17 градусов.

«Это еще не совсем комфортный режим, чтобы открывать купальный сезон. Но я думаю, что кардинальные изменения произойдут со второй декады мая, когда мы ожидаем достаточно мощное вторжение субтропического тепла. Тогда, думаю, все уже установится на положенные «курортные рельсы», и Крым может готовиться к полноценному открытию курортного сезона 2021», - пообещал специалист.

Узнать актуальную температуры воды в Крыму, а также прогнозы можно на сайте seatemperature.ru.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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