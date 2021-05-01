Какой сегодня праздник 1 мая

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Сегодня, 1 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся)

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Живин день

Фото smak.ua

Первого мая, заполночь начинается весенний славянский праздник — Живин день. Жива (сокр. форма имени Живена, или Ziewonia, что означает «дающая жизнь») — богиня жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна. Дочь Лады, супруги Дажьбога. Богиня Весны и Жизни во всех ее проявлениях. Она — подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственно живым.

В Живин день женщины, взяв метлы, совершают обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. Таким образом они прославляют Живу, которая оживляет природу, посылая на Землю весну. Все прыгают через Огонь, очищаясь от наваждений (сил Нави) после долгой зимы.

Весь наступающий день первого травня посвящают отдыху. В этот день к вечеру разводят обрядовые костры по берегам рек, купаются, очищаясь холодной весенней водой.

Кузьма Огородник

Этот день — кукушкин: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — быть пожару. Человеку, рожденному в день Кузьмы, полагалось быть добрым огородником, заботиться об овощах, над грядками спину гнуть. В этом случае судьба у него сложится удачно.

Также сегодня, 1 мая, отмечают такие праздники:

- День весны в Эстонии

- День единства народов Казахстана

- Всемирный день садовода (World Naked Gardening Day)

- День Глобальной Любви (Global Love Day)

- День заплетающихся ног

- День покатушек с ветром

- День рождения почтовой марки

- Международный день городского садоводства (International Sunflower Guerrilla Gardening Day)

- День суслика в Канаде

- День ландыша во Франции

- День спасения носорогов (Save the Rhino Day) в США

- День парфе с шоколадом (National Chocolate Parfait Day) в США

- Майский праздник (Maifeiertag) в Германии

- Праздник гавайских танцев (День Леи)

Сегодня именины празднуют: Иван, Зотик (Изот), Ефим, Антон, Кузьма, Кесарь, Феликс, Зенон, Виктор, Авксентий (Аксен), Акиндин, Северьян.

Что происходило 1 мая в прошлые годы

305 - Римский император Диоклетиан, который начал службу обычным солдатом и правил империей двадцать лет, добровольно отказался от власти. Остаток своей жизни он провел на острове Сплит.

381 - Восточноримский император Феодосий Р† Великий созвал Второй Вселенский собор, который фактически завершил формирование государственной христианской церкви.

1497 - мученической смертью от татар погиб митрополит Киевский Макарий. Нетленные мощи святого покоятся во Владимирском соборе.

1840 - в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка«Черный Пенни»

1876 - В Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро».

1937 - Президент США Франклин Рузвельт подписал акт о нейтралитете, который не позволял США вмешиваться в военные события в Европе.

1948 - Провозглашено создание Народно-Демократической Республики Корея (Северная Корея).

1966 - студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг

1970 - Элтон Джон и поэт Берни Тапен начали свою совместную работу над альбомом «Elton John», к которому вошел первый хит Элтона Джона «Your Song».

1994 - Во время соревнований «Гран-при Сан-Марино» на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе машин «Формула-1» Айртон Сенна.

1997 - На парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия.

1998 - Бывший руандийский премьер Жан Камбанда признан судом виновным в геноциде против тутси, имевший место в 1994 году и привел к гибели более полумиллиона человек.

1999 - Во время обстрела моста в близи Приштины (Косово) ракета НАТО попала в в гражданский автобус и убила 34 человека (из них 15дети).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 мая. Какие праздники будут завтра?

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