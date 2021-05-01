Как изменятся цены на бензин в этом году

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Эксперты топливного рынка спрогнозировали, как вступившая в силу новая формула расчета цены на бензин повлияет на стоимость топлива в текущем году.

В России с 1 мая начал работать скорректированный демпфирующий механизм. С сегодняшнего дня условную цену бензина в формуле демпфера снизят на четыре тысячи рублей за тонну, с 1 января 2022-го — на 2,7 тысячи рублей, а с 2023 года ее будут индексировать на 3%. Кроме того, ежегодную индексацию цены для расчета демпфера по дизельному топливу со следующего года снизят с 5% до 3%. По мнению Минфина и Минэнерго, в результате вырастет объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам. Они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.

По мнению руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, новые правила ценообразования не помогут снижению стоимости бензина, которая в этом году может вырасти на 5-6%.

«Вопрос заключается в том, насколько активно будут дорожать цены на топливо. Данный механизм направлен на их сдерживание, но он работает в ограниченных пределах, и, несмотря на корректировку, вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти. Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся. Предварительно, в этом году рост составит 5-6%», — цитирует Баженова .

Главный экономист компании VYGON Consulting Сергей Ежов в свою очередь полагает, что благодаря принятой мере бензин не будет дорожать. По его словам, корректировка исправляет недостаток формулы, которая сложилась из-за того, что индикативная цена слишком быстро индексировалась.

«Розничная цена должна была к ней стремиться, но ее смогли удержать, в том числе благодаря этому решению. Данные меры направлены на то, чтобы цена на бензин не выросла еще сильнее, а не на ее снижение в данный момент. Цена на бензин может колебаться в моменте, но рынок будет стабилизирован. Резких скачков для конечного потребителя не ожидается», – полагает аналитик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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