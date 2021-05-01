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Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду
фото © Новости Крыма
С 1 мая специалисты приступили к проверке морской воды в Крыму на наличие холерного вибриона и новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководиеля межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.
«Нет смысла проводить мониторинг при низких температурах морской воды. С 1 мая начинается мониторинг по холере - это наша обычная работа. Одновременно будет проводиться исследование на наличие в воде новой коронавирусной инфекции», – сказала руководитель ведомства.
Точки, где проводятся исследования морской воды, эпидемиологически обоснованы, добавила Пеньковская.
Ранее Пеньковская предупредила, что требований Роспотребнадзора в период майских праздников может привести к угрозе жизни и здоровью крымчан и гостей полуострова.
По ее словам, с марта в регионе фиксируется подъем заболеваемости COVID-19, который связан в первую очередь с нарушением гражданами масочного режима и других мер профилактики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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