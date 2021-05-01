Хватит ли воды Севастополю на курортный сезон

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Чернореченское водохранилище – основной источник водоснабжения для Севастополя – на сегодняшний день наполнено чуть более чем на 40%.

Это позволяет надеяться на то, что курортный сезон город пройдет без ограничений в водоснабжении, сообщил вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

«Сегодня в водохранилище 28 миллионов кубометров воды. Израсходовали мы с начала паводкового периода около 9 миллионов кубометров, - отметил он. – Это дает нам определенные надежды, что летний период мы пройдем без каких-либо ограничительных мер, что очень важно для нас. В Крыму прогнозируется большое количество гостей. Мы уверены, что ограничений в курортный период, в том числе и в бархатный сезон, у нас не планируется».

Оптимистичные прогнозы на 2021 год стали возможны, с одной стороны, благодаря запуску Бельбекского водозабора, который на сегодняшний день уже дал городу 1,6 миллиона кубометров воды, с другой стороны, благодаря забору воды из альтернативных источников – озера у горы Гасфорта, карьера под Инкерманом и Кадыковского карьера. Из последнего забор воды производится до сих пор, отметил Жигулин.

«Оттуда (из Кадыковского карьера – ред.) было подано 1,5 миллиона кубометров, на остатке там около 3 миллионов кубометров. Эти меры позволили нам более уверенно чувствовать себя, когда мы еще понимали, что ситуация с паводком неоднозначная: раньше мы фиксировали наполнение Чернореченского водохранилища в октябре-ноябре, а в этом сезоне первый приход (паводка – ред.) был 28 декабря», - пояснил вице-губернатор.

В марте 2021 года запущен в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек, который будет давать жителям Севастополя порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки (около 40% общей потребности города).

В Крыму начали работать первые две скважины Бештерек-Зуйского водозабора. После полного запуска всех 11 скважин водозабора в Симферополь будет подаваться 22 тысячи кубометров, что позволит обеспечить водой не менее 100 тысяч жителей города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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