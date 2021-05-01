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Власть

Хуснуллин приедет в Крым для проверки как тратяться деньги Москвы

08:07 суббота, 1 мая 2021

Предполагается, что вице-премьер посетит регион в начале следующей недели.

Очередной визит вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Крым состоится в начале следующей недели.

По информации «Крымского канала» в Telegram, Хуснуллин 3 и 4 мая приедет в регион, чтобы проверить реализацию ФЦП и исполнение поручений президента Владимира Путина.

О планирующейся поездке вице-премьера пишет и «ФАН». По данным агентства, он посетит не только Республику Крым, но и Севастополь.

Предыдущий визит зампредседателя правительства РФ на полуостров состоялся в конце октября прошлого года. После этого стало известно, что Хуснуллин, а также глава Крыма Сергей Аксенов и председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по-разному оценивают опреснение морской воды.

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