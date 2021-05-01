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Коронавирус в Крыму

Число привитых от коронавируса в Севастополе превысило 50 тысяч человек

Прививку от коронавируса в Севастополе получили более 50 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«В Севастополе на утро 30 апреля сделали прививку от коронавируса 50 314 человек. Второй этап вакцинации прошел 25 071 житель региона», – сообщили в пресс-службе.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Севастополе 8 февраля.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым от коронавируса привились более 150 тысяч человек. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 99 новых заражений за сутки. За 30 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

97 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 29 апреля на территории Республики Крым подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции.

Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет. Многочисленные нарушения масочного режима при отсутствии коллективного иммунитета послужили причиной роста заболеваемости коронавирусом в Крыму.

Как в майские выходные будут работать поликлиники Крыма. Министр здравоохранения РК Александр Остапенко рассказал, как в период предстоящих длинных майских выходных будут работать поликлиники Крыма.

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В Крыму 99 новых заражений за сутки

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