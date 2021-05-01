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Водный кризис

Часть Симферополя останется 4 мая на 12 часов без воды

4 мая в связи с установкой запорной арматуры для байпаса на пересечении улиц Русская и Дмитрия Ульянова в Симферополе часть улиц останется без воды.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Водоснабжение будет ограничено с 8:00 до 20:00 по адресам:

ул. Русская, ул.Гражданская, ул. Дм. Ульянова, ул. Миллера, ул. Зенитная, ул. Трубаченко, ул. Сочинская, пер. Гавена, ул. Ушакова, ул. Новороссийская, ул. Очаковская, ул. Батумская, ул. Качинская, а также прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Хватит ли воды Севастополю на курортный сезон. Чернореченское водохранилище – основной источник водоснабжения для Севастополя – на сегодняшний день наполнено чуть более чем на 40%.

В Крыму думают, что смогут забирать миллиарды кубометров пресной воды из-под Азовского моря. Запасы пресной воды под Азовским морем, которые можно ежегодно использовать для водоснабжения Крыма, оцениваются в 0,5-1,2 млрд кубометров.

Очистные сооружения в Кацивели обещают сдать в эксплуатацию в 2023 году. Правительство Республики Крым заключило контракты на реконструкцию канализационно-очистных сооружений «Санаторное», «Форос», «Малореченское» и «Кацивели».

Центр Симферополя остался без воды из-за аварии на водоводе. Из-за аварии несколько улиц крымской столицы остались без водоснабжения.

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