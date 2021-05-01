Водный кризис
Развитие сюжета: «Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет ● Хватит ли воды Севастополю на курортный сезон ● В Крыму думают, что смогут забирать миллиарды кубометров пресной воды из-под Азовского моря ● У села в Крыму отобрали воду в пользу туристов ● В Симферополе пообещали с 1 мая горячую и холодную воду 24/7
Часть Симферополя останется 4 мая на 12 часов без воды
4 мая в связи с установкой запорной арматуры для байпаса на пересечении улиц Русская и Дмитрия Ульянова в Симферополе часть улиц останется без воды.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Водоснабжение будет ограничено с 8:00 до 20:00 по адресам:
ул. Русская, ул.Гражданская, ул. Дм. Ульянова, ул. Миллера, ул. Зенитная, ул. Трубаченко, ул. Сочинская, пер. Гавена, ул. Ушакова, ул. Новороссийская, ул. Очаковская, ул. Батумская, ул. Качинская, а также прилегающие улицы и переулки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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